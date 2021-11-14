آرابيا انفستمنتس هولدنج تحقق 57.3 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 57.301 مليون جنيه مقابل 53.949 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.208.256 مليار جنيه بالفترة يناير – سبتمبر 2021 مقابل 1.234.588 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.016.665 مليار جنيه مقابل 1.058.166 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 191.590 مليون جنيه مقابل 176.422 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 90.881 مليون جنيه مقابل 84.160 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.042 جنيه مقابل 0.034 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 5.614 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 6.888 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض إيراد النشاط خلال نقس الفترة إلى 6.182 مليون جنيه مقابل 7.945 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.