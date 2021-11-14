أبو ظبي الإسلامي – مصر يحقق 1.1 مليار جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حقق مصرف ابو ظبي الإسلامي – مصر، صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1.069.035 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 844.265 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 9% ليصل إلى 2.539.406 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021، مقابل 2.335.911 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة بنسبة 10% ليصل إلى 5.855.692 مليار جنيه مقابل 5.319.867 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعدت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.316.286 مليار جنيه مقابل 2.983.956 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، صعد صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.001.639 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 815.99 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 2.577.628 مليار جنيه مقابل 2.976.128 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.