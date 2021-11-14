المصرية للبطاقات تستثمر 7 ملايين دولار لاختراق السوق الإفريقية

إسلام فضل وإسلام سالم _ قال أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية MDP، إن شركة المصرية للبطاقات التابعة، تمتلك أكبر مصنع لإصدار البطاقات في إفريقيا وتحتل المركز 21 عالميًّا، مشيرًا إلى أنها تقدم جميع حلول البطاقات الذكية بداية من تصنيع البطاقة وحتى طباعة أسماء العملاء عليها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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