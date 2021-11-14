إسلام فضل وإسلام سالم _ قال عبد الرحمن علي رئيس قسم خدمات القيمة المضافة “الخدمات المالية” بشركة أمان للخدمات المالية، إن الشركة تمتلك 120 ألف نقطة بيع لمنافذ أمان، علاوة على 220 فرعًا خاصًّا بأمان للخدمات المالية داخل 26 محافظة، و105 أفرع للقروض متناهية الصغر بتغطية تصل إلى 18 محافظة حتى الآن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمان تستهدف زيادة نقاط البيع بنسبة 40% خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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