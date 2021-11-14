مال وأعمال

أمان تستهدف زيادة نقاط البيع بنسبة 40% خلال 2022

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إسلام فضل وإسلام سالم _ قال عبد الرحمن علي رئيس قسم خدمات القيمة المضافة “الخدمات المالية” بشركة أمان للخدمات المالية، إن الشركة تمتلك 120 ألف نقطة بيع لمنافذ أمان، علاوة على 220 فرعًا خاصًّا بأمان للخدمات المالية داخل 26 محافظة، و105 أفرع للقروض متناهية الصغر بتغطية تصل إلى 18 محافظة حتى الآن.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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