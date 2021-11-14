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رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليتداول عند مستوى 11662 نقطة.
وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.13%، وأغلق عند مستوى 53.48 جنيه.
وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65% و 0.44% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 938.678 مليون جنيه على 192 شركة من خلال 41.572 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل تراجع 58 بينما لم تتغير أسعار 61.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 94.844 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 97.581 مليون جنيه، مقابل 2.736 مليون جنيه صافي شراء من الافراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 74.004 مليون جنيه، منها 65.097 مليون جنيه للمؤسسات، و8.906 مليون جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.840 مليون جنيه، منها 19.191 مليون جنيه للأفراد مقابل 1.648 مليون جنيه للمؤسسات.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|رواد السياحة
|14.87
|17.84
|19.97
|الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة
|35.51
|42.58
|19.91
|العبور للاستثمار العقاري
|12.16
|14.45
|18.83
|المجموعة المصرية العقارية
|1.740
|2.039
|17.18
|حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2
|6.15
|6.99
|13.66
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير %
|مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|23.07
|19.92
|13.65
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك
|1.527
|1.394
|8.71
|إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
|20.69
|19.17
|7.35
|حديد عز
|13.95
|13.05
|6.45
|القاهرة للإسكان والتعمير
|39.9
|37.44
|6.17
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تصعد إلى 11662 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 1.13% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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