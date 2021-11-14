البورصة تصعد إلى 11662 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 1.13%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليتداول عند مستوى 11662 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.13%، وأغلق عند مستوى 53.48 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65% و 0.44% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 938.678 مليون جنيه على 192 شركة من خلال 41.572 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل تراجع 58 بينما لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 94.844 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 97.581 مليون جنيه، مقابل 2.736 مليون جنيه صافي شراء من الافراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 74.004 مليون جنيه، منها 65.097 مليون جنيه للمؤسسات، و8.906 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.840 مليون جنيه، منها 19.191 مليون جنيه للأفراد مقابل 1.648 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % رواد السياحة 14.87 17.84 19.97 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 35.51 42.58 19.91 العبور للاستثمار العقاري 12.16 14.45 18.83 المجموعة المصرية العقارية 1.740 2.039 17.18 حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2 6.15 6.99 13.66

الأسهم الأكثر انخفاضا