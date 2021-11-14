مال وأعمال

شركة Opay تستهدف تحصيلات سنوية نحو مليار جنيه

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إسلام فضل وإسلام سالم _ قال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بمصر وشمال إفريقيا بشركة Opay، إن البروتوكول الذي وقعته الشركة مع شركة المصرية للبطاقات، يهدف إلى إصدار 200 ألف بطاقة ذكية مسبقة الدفع للأفراد والشركات، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المصري خلال الفترة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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