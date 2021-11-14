هاني محمود رئيسا للشركة القابضة للقطن والغزل والملابس الجاهزة.. وأحمد مصطفى عضوا منتدبا

رنا ممدوح _ قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعيين المهندس هاني محمود رئيسا غير تنفيذيا للشركة. وتضمنت قرارات العمومية تعيين أحمد مصطفى محمد على العضو المنتدب التنفيذي، ويتولي عصام صادق محمد صادق منصب عضو منتدب مالي وإدارة، ويذهب منصب عضو منتدب فني إلى المهندس ممدوح فاروق محمد الديب. وكلفت العمومية كلا من أحمس محمود ربيع وماري لويس يوسف بشاره ومحمد طارق زكريا توفيق وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناصب أعضاء غير تنفيذين بمجلس الإدارة، كما يتولى أحمد عبد الله على منصب عضو غير تنفيذي ممثل عن وزارة المالية. وحددت العمومية مدة صلاحية المجلس الجديد 3 سنوات.

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