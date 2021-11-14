مال وأعمال

حزمة اتفاقيات تعاون لاستكمال طموحات التوسع الرقمي

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إسلام فضل وإسلام سالم _ شهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) خلال دورته الخامسة والعشرين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك بين عدد من الشركات والهيئات، بهدف استكمال الخطط التوسعية للشركات في مجال التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على القنوات والوسائل التكنولوجية في أداء الأعمال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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