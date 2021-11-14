حزمة اتفاقيات تعاون لاستكمال طموحات التوسع الرقمي

إسلام فضل وإسلام سالم _ شهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) خلال دورته الخامسة والعشرين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك بين عدد من الشركات والهيئات، بهدف استكمال الخطط التوسعية للشركات في مجال التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على القنوات والوسائل التكنولوجية في أداء الأعمال. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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