القابضة المصرية الكويتية تحقق 173.1 مليون دولار أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 173.094 مليون دولار مقابل 118.270 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 544.141 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل 424.830 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وصعدت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 332.777 مليون دولار مقابل 285.919 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي إلى 211.363 مليون دولار مقابل 138.910 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وصعد صافي ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 224.767 مليون دولار مقابل 146.521 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الربح إلى 27.343 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.521 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وصعد إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 41.491 مليون دولار 3.420 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.