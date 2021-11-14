إسلام فضل وإسلام سالم _ شهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال دورته الخامسة والعشرين توقيع وزارة النقل المصرية 13 عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البحري مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة النقل توقع 13 عقدا مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات خطوط المترو الجديدة والقطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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