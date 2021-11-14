مال وأعمال

وزارة النقل توقع 13 عقدا مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات خطوط المترو الجديدة والقطارات

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إسلام فضل وإسلام سالم _ شهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال دورته الخامسة والعشرين توقيع وزارة النقل المصرية 13 عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البحري مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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