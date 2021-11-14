بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري كوفي فاكس

أ ش أ – أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمقر المركز القومي للبحوث، أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنها قدمت كل سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة، وذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم جميع سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات.