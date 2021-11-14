خالد عبد الغفار: لقاح مصري آخر يدخل مرحلة التجارب السريرية خلال الأيام المقبلة

دوت الخليج – أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.

وأكد عبد الغفار أن مصر اليوم تتوج جهد عدد كبير من الباحثين والعلماء الذين تحدوا الظروف واستطاعوا إنتاج لقاح مصري، موجهًا الشكر لفريق العمل وأسرة المركز القومي للبحوث من علماء وفريق العمل البحثي وعلى رأسهم د. محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح.

وأشار إلى بداية جائحة كورونا في ووهان بالصين ديسمبر 2019، ورصد مصر لعدد من الحالات المصابة في بداية مارس 2020.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي خاصة في مجال إنتاج لقاحات الفيروسات الوبائية، مؤكدًا ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العلماء المصريين، ومتابعته المستمرة لخطوات إنتاج اللقاح، وتقديم أشكال الدعم كافة لفريق العمل.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية دور الشريك الوطني، متمثلا في شركة فاكسين فالي؛ لتحويل اللقاح من مرحلة المختبرات للإنتاج في المصنع، وذلك في وجود جهة رقابية، وهي هيئة الدواء المصرية، التي قدمت الوسائل كافة لإنتاج اللقاح.

وأعلن الوزير عن طرح لقاح آخر خلال الأيام المقبلة يعكف عليه فريق عمل من أفضل العلماء والباحثين، لكي يدخل أيضا مرحلة التجارب السريرية، معربًا عن تطلعه لنجاح اللقاحات المصرية في مرحلة التجارب السريرية.

وخلال فعاليات المؤتمر، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصري بمستشفى المركز القومي للبحوث.

حضر المؤتمر الصحفي: د. محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، ود. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء الدكتور محسن بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي، ود. محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إنه يملك مركز تميز علمي خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وبه معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، شكلت إدارة المركز القومي للبحوث، بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق عمل برئاسة الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمي للفيروسات، والدكتور أسامة عزمي، وعكف على رصد وتتبع هذا الفيروس الخطير والتركيز على إنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف ومتابعة تكاد تكون يومية من الدكتور خالد عبد الغفار للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي صعوبات طارئة.

وأكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر لديها كفاءات علمية عظيمة استطاعت منافسة الباحثين العالميين، ووصل هؤلاء جميعًا إلى إنتاج لقاح مصري ينافس اللقاحات العالمية.

وأشار إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة الوباء، حيث استطاعت مصر أن تضع لها مكان وسط دول العالم لصناعة مصل مصري، وذلك بالتعاون بين هيئة صناعة الدواء والباحثين المصريين لإنتاج الفاكسين المصري.

ولفت إلى إنشاء مصنع متخصص لتصنيع اللقاح، وأن المصنع الجديد سيكون متخصصا في تصنيع اللقاحات وهو ما يحتاج إليه المواطن المصري وأن لقاح كوفي فاكس خضع لكل التجارب المعملية وسيخضع للتجارب السريرية.

ومن جانبه، قال اللواء محسن بدوي إن شركة فاكسين فالي تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وبها أفضل العقول المصرية من علماء المركز.