شركة RUD للتطوير العقاري توقع عقود إدارة وتشغيل مشروع إيڤورا بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت – وقعت شركة أر يو دي للتطوير العقاري “RUD” مع شركة MRB لإدارة المشروعات، عقود إدارة وتشغيل مشروع “إيڤورا” باكورة مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، وقع العقد محمد نصر رئيس مجلس إدارة شركة أر يو دي للتطوير العقاري ومحمد راشد رئيس مجلس إدارة شركة MRB لإدارة المشروعات.

ويقام مشروع “إيڤورا” بنشاط تجاري إداري طبي على مساحة تصل لنحو 2600 متر مربع تقريبا بمنطقة الداون تاون باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 350 ألف جنيه.

وقال محمد نصر إن الشركة تعاقدت مع شركة MRB لإدارة المشروعات، لتتولى مهمة إدارة وتشغيل المشروع، وشركة «أركريت ديزاين» للاستشارات الهندسية، استشاري هندسي للمشروع، وشركة “إتقان” استشاري مالي وتسويقي.

وأوضح أن المشروع عبارة عن دور أرضي و12 دورا، الدورين الأوليين منها يخصصان إلى مساحات تجارية تبدأ من 32 متر، والدور التالت عيادات طبية بمساحات تبدأ من 31 متر، ومن الدور الرابع حتى 12 بأنشطة إدارية بمساحات تبدأ من 32 متر.