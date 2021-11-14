سامسونج تطرح واجهة One UI 3.1.1 الجديدة إلى مستخدمي سلسلة جالاكسي Z

مادة تسجيلية – تجربة جديدة ومختلفة يتمتع بها مستخدمو الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج للإلكترونيات، وتحديداً جالاكسي Z Fold 3 5G و Z Flip 3 5G، التي يأتي كل منها بواجهة المستخدم One UI 3.1.1 التي تعد الأسهل للأجهزة القابلة للطي حتى الآن، وقد تم تصميمها للاستفادة من الشاشة الكبيرة للأجهزة وعوامل الشكل الفريدة، كما أنها تساعد على تسهيل استخدام الأجهزة.

ومنذ نهاية أغسطس الماضي تم توفير الواجهة في ثلاثة أجهزة أخرى من جالاكسي، وهي: Z Fold 2 5G و Z Flip 5G و Z Flip. كما سيخضع هاتف Galaxy Fold من جالاكسي الذي تم إطلاقه في العام 2019 للتحديث أيضاً قريبا.

السحب والتقسيم

تتوفر بالأجهزة الجديدة خاصية سحب وتقسيم الشاشة التي يمكن من خلالها التصفح بسهولة حيث تتيح هذه الميزة سحب الرابط المراد الانتقال إليه إلى حافة الشاشة، وفتحه في نافذة جديدة، كي تتمكن من تصفح أكثر من موقع في وقت واحد، وتتوافق ميزة السحب والتقسيم مع عدد كبير من التطبيقات المفضلة ، بما في ذلك Samsung Internet و Samsung Notes و y Files وMessages و MS Office و OneNote و OneDrive وغيرها.

النافذة متعددة الأنشطة (Multi-Active Window) مع التبديل الطبيعي للنافذة

أما عن ميزة النافذة متعددة الأنشطة Multi-Active Window فيمكن من خلالها استخدام ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، وتكون جميعها مرتبة حسب التخطيط المفضل للمستخدم، ومع وجود واجهة المستخدم One UI 3.1.1، يمكن ضبط ارتفاع وعرض نوافذ التطبيق حسب التفضيلات المختلفة، كما تساعد ميزة التبديل الطبيعي للنافذة Natural Window Switching على إتمام عمليات الانتقال بطريقة أكثر استجابة وبديهية، فعن طريق استخدام الواجهة One UI 3.1.1، ستظهر النافذة المراد نقلها عند الضغط نحو الأسفل على المقبض العلوي، ما يسهل سحب التطبيق وإسقاطه في الموقع المطلوب.

تدوير جميع التطبيقات

إن من أفضل المزايا التي يوفرها عامل الشكل الفريد للهاتف الذكي القابل للطي، هي إتاحة التجارب التفصيلية التي يوفرها للمستخدمين، سواء كانوا يشاهدون تطبيقاً في أي من الاتجاهين الرأسي أو الأفقي، وقد قامت سامسونج بضبط أحدث ترقية لواجهة One UI للمساعدة على تحويل الهاتف من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي ليكون أكثر سلاسة.

تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيقات

بجانب كل ما سبق، يمكن تحقيق أقصى الفوائد الممكنة من شاشة Infinity Flex للهاتف الذكي القابل للطي مع إمكانية تحديد نسب العرض إلى الارتفاع بما يناسب المستخدم، حيث تتيح المنصة One UI 3.1.1 الآن تغيير حجم التطبيق،للاستمتاع تماماً مع الصور ومقاطع الفيديو، ولتحقيق أقصى استفادة من شاشات هواتف سامسونج القابلة للطي.

تطبيق Split View

عند استخدام هذا التطبيق سيعرض قائمة الرسائل على يسار الشاشة والمحادثة المحددة على اليمين، ما يتيح الحصول على المزيد من المعلومات في لمحة، ويمكن النقر فوق الزر الموجود في أعلى المحادثة لتحويلها إلى وضع الشاشة الكاملة الواسعة، أما بالنسبة إلى التطبيقات التي لا تأتي مع ميزة الدعم من تطبيق Split View المدمج.

لوحة الوضع المرن

بعد أن تم تحديث واجهة المستخدم One UI 3.1.1، أصبح الوضع المرن، وهو إحدى ميزات أجهزة هواتف سامسونج القابلة للطي المميزة، أكثر فاعلية من السابق، أما بالنسبة إلى التطبيقات التي لا تدعم عادة الوضع المرن، يمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق تشغيل لوحة الوضع المرن في “الميزات الاختبارية”. ومع وجود لوحة الوضع المرن الجديدة، بما يتيح الاستمتاع بالتحكم الأسهل بالوسائط في أثناء فترات الاسترخاء وأنت تشاهد برامجك التلفزيونية المفضلة في نهاية يوم طويل.

تثبيت تطبيقاتك المفضلة على شريط المهام

عند استخدام الجهاز لإنجاز العمل في أثناء التنقل، تدرك سامسونج أنه كلما قل عدد مرات النقر والضغط اللازمة لإكمال المهمة، يكون ذلك أفضل وأسهل، وبما أن الجهاز مصمم للمساعدة على العمل بكفاءة أعلى، فإن شريط المهام يتيح لك التبديل بين التطبيقات من دون الحاجة للعودة إلى الشاشة الرئيسية، أو التمرير عبر علامة التبويب “الأخيرة”، ويتولى شريط المهام تثبيت التطبيقات على جانب الشاشة الرئيسية باستخدام اللوحة الطرفية Edge Panel. ويعني ذلك أنه يتيح الوصول الفوري إلى التطبيقات المفضلة.

انعكاس شاشة الغطاء

من بين الفوائد التي توفرها واجهة One UI 3.1.1 أنها تجعل الانتقال بين الغطاء والشاشة الرئيسية أكثر سلاسة وسهولة، حيث يتيح انعكاس شاشة الغطاء الحصول على نفس تصميم وتخطيط الشاشة الرئيسية بدقة على كل من شاشتك الرئيسية والغطاء.