معدل التضخم في قطر يرتفع 4.28% خلال شهر أكتوبر

سي إن بي سي – ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.28% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع تسع مجموعات رئيسية. وسجل مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ اغسطس 2016 بدعم من ارتفاع مجموعات الغذاء والمشروبات والملابس والنقل والفنادق، مقابل تراجع مجموعة الصحة بنسبة 1.39%، والسكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 3.58% وذلك للشهر 36 على التوالي.

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