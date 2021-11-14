مال وأعمال

معدل التضخم في قطر يرتفع 4.28% خلال شهر أكتوبر

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سي إن بي سي – ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.28% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع تسع مجموعات رئيسية.

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وسجل مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي أعلى قراءة له منذ اغسطس 2016 بدعم من ارتفاع مجموعات الغذاء والمشروبات والملابس والنقل والفنادق، مقابل تراجع مجموعة الصحة بنسبة 1.39%، والسكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 3.58% وذلك للشهر 36 على التوالي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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