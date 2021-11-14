- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
العربية دوت نت – قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم كوشي، اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن في 2022، لدعم خطط توسعها السريع دوليا والتي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.
وتوقع كوشي عودة الشركة لتحقيق أرباح في 2023 أو 2024.
وأضاف خلال وجوده في معرض دبي للطيران أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس كورونا.
وقبل الوباء، كانت الشركة الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.
وحصلت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة على جائزة أفضل ناقل في قارة آسيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات.
كانت الشركة قد أعلنت في مايو 2021 البدء في تسيير 3 رحلات إضافية من هونغ كونغ على متن طائرة بوينج (B787) تلبيةً للطلب المتزايد على شحنات التجارة الإلكترونية، حيث أصبح عدد الرحلات أسبوعياً في قارة آسيا 16 رحلة تشمل -إلى جانب هونغ كونغ- كلاً من شنجهاي وجوانزو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية السعودية تستهدف تسيير رحلات إلى 200 وجهة بحلول 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.