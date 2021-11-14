المركزي السعودي يعلن اعتماد أول منتج تأمين للمركبات ذاتية القيادة

العربية دوت نت – أعلن البنك المركزي المصري السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودية، في خطوة تأتي امتدادا للجهود في دعم قطاع التأمين؛ لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.

وأفاد بأن هذه الخطوة تمثل استمراراً لجهود البنك المركزي المصري السعودي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في المملكة.

وتابع البنك: “تأتي أيضا تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان توفرها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين، وتوفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة”.