فيكتوري لينك واتصالات مصر تطلقان منصة The Academy لتدريب الشباب إلكترونيا

إسلام فضل – أطلقت شركتا فيكتوري لينك واتصالات مصر، منصة “The Academy”؛ بهدف تقديم دورات تدريبية وتعليمية للشباب بمختلف المجالات، لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وفتح مجالات جديدة أمام الباحثين عن العمل بمختلف المجالات.

وقال المهندس حسام المعداوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن لديها اهتمام كبير بدعم القطاع الصحي منذ تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المعداوي، خلال احتفالية إطلاق منصة The Academy، أن الشركة ضخت نحو 120 مليون جنيه من اتصالات مصر لدعم القطاع الصحي الفترات الماضية.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركتين على دعم جهود الدولة لتطوير مستوى الشباب وإعداد جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة.

في هذا السياق، قالت إنچي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك: “نسعى لابتكار حلول تكنولوجية تدعم توجهات الدولة في تحقيق التنمية، وفي هذا الصدد ابتكرنا منصة Academy The لتقديم محتوى يسهم في تطوير مهارات الشباب، من خلال فيديوهات مبسطة يقدمها مبدعين ينقلون خبراتهم لخلق جيل جديد من الشباب المبدع”.

وأضافت الصبان أن فيكتوري لينك تقدم حلولا عديدة بمنصة Academy The تسهم في تطوير قدرات الشباب لتأهليهم لسوق العمل وسد الفجوة بين المناهج التعليمية وما يتطلبه سوق العمل، من خلال أسلوب مبسط يتناسب مع الشباب وفي الوقت نفسه بأقل تكلفة ممكنة.