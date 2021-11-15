التضخم في السعودية يرتفع 0.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر

العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أكتوبر 2021 بنسبة 0.8% على أساس سنوي، قياسا على ارتفاع بنسبة 0.2% في سبتمبر السابق له، وسط ارتفاع أسعار مجموعتي “النقل” و”الأغذية والمشروبات”.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، أن مجموعة النقل سجلت ارتفاعا بنسبة 6.4% خلال الشهر الماضي متأثرة بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9% على أساس سنوي.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع مجموعة النقل كان له تأثير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وذكرت أن مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.4% في أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

ورصدت الهيئة ارتفاع مجموعة الاتصالات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%، فيما سجلت مجموعة “التعليم” ارتفاعا بنسبة 4.8% وسط صعود أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6%.

وارتفعت أسعار مجموعة “المطاعم والفنادق” بنسبة 1.5%، وسط التأثر بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.9%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار “الترفيه” بنسبة 1.2% بضغط ارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.5%.

في المقابل، سجلت مجموعة “الملابس والأحذية” انخفاضا بنسبة 1.6% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 1.2%، فيما تراجعت أسعار مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى” بنسبة 2.6%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بنسبة 0.2%.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع التعليم بنسبة 3.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%.

وانخفضت أسعار النقل بنسبة 0.5% على أساس شهري، كذلك الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والصحة بنسبة 0.3%.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات الاتصالات، والترفيه والثقافة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، أي تغيير يذكر في أكتوبر قياسا على الشهر السابق.