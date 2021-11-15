مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 4.9% خلال أكتوبر

شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للاحصاء اليوم الاثنين، زيادة بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي في مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين خلال أكتوبر.

وذكرت الهيئة أن اجمالي قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في البلاد بلغ حوالي 4.05 تريليون يوان (حوالي 633 مليار دولار أمريكي) خلال أكتوبر.

وأضافت الهيئة أن الرقم ازداد بنسبة 9.4 بالمائة عن أكتوبر عام 2019، ما جعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين يبلغ 4.6 بالمائة.

وخلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر، بلغت قيمة مبيعات البضائع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين 35.85 تريليون يوان، بزيادة 14.9 بالمائة على أساس سنوي.

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم الهيئة ان الرقم في أكتوبر يعكس مرونة تعافي الاستهلاك في الصين، ما يسلط الضوء على انتعاش مطرد في مبيعات البضائع الاستهلاكية، فضلا عن الزخم المحلي القوي ونماذج الاستهلاك الجديدة التي تدعم النمو.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الانترنت في الصين ارتفعت بنسبة 17.4 بالمائة على أساس سنوي خلال العشرة أشهر الأولى لتصل الى حوالي 10.38 تريليون يوان.

بيد أن البيئة الدولية المعقدة والمتغيرة بسرعة، والجائحة المستعرة، وعودة ظهور اصابات محلية العدوى بكوفيد-19 بشكل متفرق، مازالت تقيد أنشطة الاستهلاك التي تحتاج الى اتصال مباشر، حسب فو.

إلا أنه أعرب عن ثقته بأن يحافظ انتعاش الاقتصاد وتوسع التوظيف وزيادة دخل السكان وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي في الصين على النمو في الاستهلاك.