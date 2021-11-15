وزيرة الصناعة تصدر قرارا بتكليف يحيى الواثق بالله رئيسا للتمثيل التجاري

بكر بهجت _ أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتكليف الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله ، برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري ولمدة عام، وذلك خلفاً للدكتور أحمد مغاوري دياب، الذي سيتولى مهام عمله رئيساً للمكتب التجاري المصري في جنيف.

واكدت الوزيرة حرصها على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، لافتةً الى أهمية الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى المصرى بإعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وإحدى الركائز لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.

جدير بالذكر أن الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله قد تولى عدة مناصب في جهاز التمثيل التجاري بالإضافة إلى عمله فى عدد من المكاتب التجارية المصرية بالخارج حيث شغل منصب القنصل التجاري لمصر في مونتريال بكندا، ورئيس المكتب التجاري المصري في برشلونة، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الأوروبية بروكسل، كما حصل على العديد من الدبلومات العليا والدورات المتنوعة سواء في داخل مصر او بالخارج في مجالات الإدارة والاقتصاد الدولي والتسويق الدولي والتجارة الدولية ومكافحة غسيل الأموال والدبلوماسية التجارية.