مصر كابيتال تعلن إتمام أول إصدار سندات توريق لشركة إيجي ليس

دوت الخليج – كشفت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار التابع لبنك مصر، عن إتمام الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت مصر كابيتال، في بيان اليوم، أن الإصدار يأتي على أربع شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين تسعة أشهر للشريحة الأولى وثلاثة عشر شهرًا للشريحة الثانية وسبع وثلاثون شهر للشريحة الثالثة وستون شهر للشريحة الرابعة.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة الأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.

وأعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بالإتمام الناجح للصفقة، والتي تأتي كرابع صفقة تنفذها إدارة بنوك الاستثمار في مصر كابيتال خلال العام الجاري.

وأشاد بفريق العمل وقدرته على تحقيق خطوات هامة ضمن استراتيجية الشركة في تطوير سوق أدوات الدين المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشركاء الاستراتيجيين من خلال تنمية قاعدة المصدرين والعملاء على التوازي، حيث يعد هذا الإصدار الأول لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، كما يعد الإصدار ثمرة تعاون مع شركة التعمير للتوريق باعتبارها إحدى أكبر مصدري سندات التوريق بالسوق المصري.

من جانبها أشادت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي لشركة إيجي ليس بجهود مصر كابيتال والقائمين على الإصدار الأول للشركة.

وأكدت أن ايجى ليس تستهدف زيادة حجم محفظة عقود التاجير التمويلي خلال العام 2022 بما يتيح لها الاصدار الثاني للسندات فى القريب العاجل.

ومن جانبه، قال أمير شريف رئيس أسواق المال وأدوات الدين بشركة مصر كابيتال أن فريق العمل نجح خلال العام الجاري في العمل على ترسيخ ريادة الشركة في مجالات أسواق الدين والعمل على تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من العمل مع مصدرين جدد وتنويع قاعدة المستثمرين في هذا المجال.

ولفت إلى أن الإصدار جذب العديد من البنوك بالإضافة لشركات غير العاملة في المجال المصرفي، ووجه الشكر لشركة إيجي ليس لثقتها في شركة مصر كابيتال كشريك لأول إصدار يتم لصالحها.

ويأتي الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها شركة مصر كابيتال خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه، ونفذت إصداري سندات توريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للعمير، بالإضافة لإصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة.

جدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمروج، بالإضافة لقيامها هي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية.

وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للطرح ومكتب وحيد عبد الغفار – بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.

وبحسب البيان، شهد الاكتتاب في الإصدار إقبالا بين جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بحوالي 3 مرات كما تمت تغطية باقي الشرائح بمعدل حوالي 1.5 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار عدد من البنوك وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية.