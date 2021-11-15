أرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية ترتفع بأكثر من 900% في الربع الثالث من العام

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سي إن بي سي _ ارتفعت أرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية في الربع الثالث 2021 بـ 916% إلى حوالي 33 مليون دينار كويتي، مقابل 3.2 ملايين دينار في الربع المناظر من العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع بحسب الشركة إلى صعود الأرباح التشغيلية وربح الاستثمارات، بالإضافة إلى ربح الاستحواد على عمليات اكسا في الخليج.
وبالحديث عن أرباح فترة أول 9 أشهر من 2021، فقد صعدت الأرباح بـ 242% إلى 44.7 مليون دينار، مقارنة بـ 13 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2020.
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