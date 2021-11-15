مال وأعمال

أرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية ترتفع بأكثر من 900% في الربع الثالث من العام

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سي إن بي سي _ ارتفعت أرباح مجموعة الخليج للتأمين الكويتية في الربع الثالث 2021 بـ 916% إلى حوالي 33 مليون دينار كويتي، مقابل 3.2 ملايين دينار في الربع المناظر من العام الماضي.

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ويعود سبب الارتفاع بحسب الشركة إلى صعود الأرباح التشغيلية وربح الاستثمارات، بالإضافة إلى ربح الاستحواد على عمليات اكسا في الخليج.

وبالحديث عن أرباح فترة أول 9 أشهر من 2021، فقد صعدت الأرباح بـ 242% إلى 44.7 مليون دينار، مقارنة بـ 13 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2020.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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