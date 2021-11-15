أوراسكوم للتنمية مصر تحقق 1.2 مليار جنيه أرباح خلال 9 أشهر وتسجل 50.1% نموا بالإيرادات

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 50.1% لتصل إلى 4.9 مليار جنيه في التسعة أشهر الأول من العام الجاري.

وارتفع صافي الأرباح وفقا للبيان الصادر عن الشركة بنسبة 239.5% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي،

وصعدت التدفقات النقدية بنسبة 197.6% لتصل إلى 1.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وارتفع صافي المبيعات العقارية مقارنة بالفترة المناظرة بنسبة 43% ليصل إلى 6.2 مليار جنيه.

وارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 53.6% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن نتائجها المالية القوية جاءت مدوعومة بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة، وتزامنا مع عودة العالم ببطء إلى الحياة الطبيعية، وإعادة فتح أماكن العمل، واستئناف الأحداث الرياضية، وعودة المواطنين أخيرًا إلى السفر، كل ذلك ساعد في المساهمة بشكل إيجابي في أداء الشركة التشغيلي.

وقالت إنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 استمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة 2.9 مليار جنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وبلغ رصيد القروض3.5 مليار جنيه .

وسجل معدل الدين إلى حقوق الملكية 0.71 مرة في نهاية سبتمبر 2021 وبلغ صافي الدين 581.4 مليون جنيه في 9 أشهر 2021.

وسجل معدل الدين إلى حقوق الملكية 0,97 مرة في نهاية عام 2020، وبلغ رصيد القروض 3.6 مليار جنيه مصري وصافي دين 1.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020.

وعلي الجانب الأخر ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 197,6٪ لتصل الي 1.15 مليار جنيه مصري مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد المبيعات العقارية أعلنت الشركة أنها حققت نموا في المبيعات العقارية بنسبة 50.3% لتصل الي 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2020.

وارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 43.4% لتصل إلى 6.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2021.

وأرجعت الشركة النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة الي ارتفاع متوسط سعر المتر وعدد الوحدات المباعة، والتي ارتفعت بنسبة 48.3% لتصل الي 979 وحدة خلال التسعة الأشهر من عام 2021.

والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية خلال التسعة الأشهر من عام 2020 تضمن 613.3 مليون جنية من المبيعات التجارية وباستبعاد تلك الإيرادات من المبيعات التجارية، يرتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 67% مقابل 3.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام2020.

وتعتبر الجونة أكبر مساهم في المبيعات الجديدة للمجموعة بنسبة 49% من المبيعات)، وتليها O West بنسبة (37% من المبيعات) ومكادي هايتس (14% من المبيعات).

وارتفعت إيرادات العقارات بنسبة 92,9٪ لتصل إلى 3,7 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2021 (9 أشهر 2020: 1,9 مليار جنيه مصري).

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 150.7% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من عام 2021 (9 أشهر 2020: 674.7 مليون جنيه).

وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 29.7% لتصل إلى 10.9 مليار جنيه.

وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 35.5% لتصل إلى 14.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2021.