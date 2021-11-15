الشرقية للدخان تحقق 37% نموا بالأرباح لتصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث

رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني نموا في صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 37.37%، ليصل إلى 1.598.139 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.163.392 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وقفز إجمالي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 10.7% ليصل إلى 17.491.831 مليار جنيه في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15.800.792 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع صافي الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 9% ليصل إلى 4.311.137 مليار جنيه مقابل 3.954.393 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 21.18%، ليصل إلى 1.952.144 مليار جنيه مقابل 1.610.999 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.618.175 مليار جنيه مقابل 1.402.214 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.68 جنيه مقابل 0.48 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.