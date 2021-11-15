- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني نموا في صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 37.37%، ليصل إلى 1.598.139 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.163.392 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
وقفز إجمالي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 10.7% ليصل إلى 17.491.831 مليار جنيه في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 15.800.792 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع صافي الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 9% ليصل إلى 4.311.137 مليار جنيه مقابل 3.954.393 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 21.18%، ليصل إلى 1.952.144 مليار جنيه مقابل 1.610.999 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.618.175 مليار جنيه مقابل 1.402.214 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.68 جنيه مقابل 0.48 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية للدخان تحقق 37% نموا بالأرباح لتصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.