سوديك تحقق 346.96 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، في أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 346.956 مليون جنيه مقابل 549.451 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفض إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.314.489 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.584.706 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع إجمالي تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 2.262.785 مليار جنيه مقابل 2.426.802 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وانخفض مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 1.051.704 مليار جنيه مقابل 2.426.802 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 468.680 مليون جنيه مقابل 697.259 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم في الأرباح المجمعة 0.96 جنيه مقابل 1.53 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 147.708 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 91.536 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 964.036 مليون جنيه مقابل 912.254 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.