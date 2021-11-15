أبوظبي التجاري يطلق نظام لحظي معزز بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال

إسلام فضل _ أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر، عن إطلاق نظام لحظي معزز بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال، لتعزيز قدراته في مجال التحكم و المكافحة الفورية لعمليات الاحتيال علي الخدمات المصرفية المختلفة بالتعاون مع شركة SAS.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه يتبنى قدرات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي بمجال الكشف عن الاحتيال، مدعومة بأليات مكافحة الاحتيال Fraud Management Solution.

وأشار إلى أن ذلك يعزز من قدرات البنك في مجال الحماية و الأمان عبر جميع قنوات التعامل مع الجمهور، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والاستجابة الصوتية التفاعلية، ومعاملات البطاقات.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن ذلك التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك في التحول الرقمي والذي يعتمد على كلا من الامان والجودة.

وذكر أن إطلاق هذا النظام يعد استكمالا للتعاون القائم مع شركة “SAS”.

ومن جهته، أكد سامر نجيب، مدير شركة “SAS” في مصر، أن شركته حرصت على دعم قدرات البنك في مجال منع الاحتيال، بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

وأضاف أن الحلول المقدمة تتسم بقابلية التطوير والانسجام مع أجندة البنك الرامية للتوسّع في المنطقة، وتعزيز ثقة العملاء عبر الدعم المستمر والحفاظ على جميع نقاط التواصل معهم.