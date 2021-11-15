السويدي إليكتريك تسجل 30% نمو بالإيرادات وتحقق 2.3 مليار جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات 40.9 مليار جنيه تقريبا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وهو ارتفاع سنوى بنسبة 30%.

وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم بمعدل سنوي 32.4% ليبلغ 2.3 مليار جنيه تقريبا، في حين بلغ هامش صافي الربح 5.6% خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق أعرب أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك عن اعتزاز إدارة الشركة بالأداء القوي الذي حققته مختلف القطاعات التشغيلية خلال العام الجاري، فقد ارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2021 بفضل النمو القوي بإيرادات قطاع الأسلاك والكابلات وقطاع المنتجات الكهربائية خلال نفس الفترة، والذي استمر أدائهم القوي منذ بداية العام الجاري.

وقال السويدي، إن الشركة نجحت في تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 30% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مع الحفاظ على معدلات الربحية على الرغم من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا والزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية، علما بأن صافي الربح ارتفع بمعدل سنوي 32.4% ليسجل 2.3 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، بينما استقر هامش صافي الربح عن 5.6% خلال نفس الفترة.

وأوضح السويدي أن الشركة واصلت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد توسعاتها الإقليمية، حيث بدأت الشركة تجميع نتائج آخر استثماراتها بشركة CG Power system في إندونيسيا وشركة Valdius Engineering Ltd بباكستان، مما أثمر عن الوصول بإجمالي الطاقة الإنتاجية لقطاع المحولات إلى حوالي 30 ألف ميجا فولت أمبير سنويا.

وعلى صعيد أعمال الشركة في تنزانيا، تمضي الشركة قدما في تنفيذ مشروع سد توليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي وفقا للخطط المحددة.

ولفت السويدي إلى أداء الشركة بالسوق المصرية، حيث نجحت في زيادة قيمة مشروعات المقاولات المتعاقد على تنفيذها إلى 57 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 17.5%.

وأضاف أن قيمة المشروعات المتعاقد عليها في قطاع العدادات ارتفعت بمعدل سنوي 48.6% لتبلغ 110 مليون يورو، بينما ارتفعت قيمة المشروعات المتعاقد عليها بقطاع المحولات بنسبة سنوية 127% لتبلغ 133 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وأكد السويدي على إيمانة بأهمية تعزيز علاقتها الوثيقة بجميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرا إلى أن المكانة التي تحتلها الشركة ككيان رائد في توفير حلول الطاقة المستدامة تدفعها لمواصلة تطوير أنشطة وإدارات الحوكمة والالتزام.

وأعرف السويدي في الختام عن تفاؤل الإدارة باستمرار نمو الشركة خلال الفترة المقبلة وقدرتها على الحفاظ على أدائها القوي عبر توفير الحلول الابتكارية وتعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.