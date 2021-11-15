أوراسكوم للاستثمار تحقق 46.1 مليون جنيه خسائر مجمعة خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الخسائر المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 46.071 مليون جنيه، مقابل 17.890 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وصعدت إيرادات التشغيل وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 613.483 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 493.334 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وحققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 40.222 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 4.415 مليون جنيه خسائر بالفترة المماثلة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسارة مسجلة صافي بقيمة 71.056 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 47.044 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 60 ألف جنيه مقابل 52 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
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