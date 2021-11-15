إيني تتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

بلومبرج _ توقعت شركة “إيني” الإيطالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، ولكنها لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، لبلومبرج، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، اليوم: “ربما يصل السعر إلى ذلك المستوى ولكن ليس لفترة طويلة، كون هذا سيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام الطاقة”.

وقال إن قطاع النفط والغاز لم يشهد ضخ استثمارات كافية في السنوات الماضية.

وأوضح :”نحن نستثمر نحو 50% مما كنا نستثمره في 2013، وهناك فجوة بين العرض والطلب، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ الاستثمارات مرة أخرى”.

وقال إن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.