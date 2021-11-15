أدنوك الإماراتية توقع شراكة استراتيجية بقيمة 6.2 مليار دولار مع بورياليس النمساوية

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_ ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية وقعت شراكة استراتيجية بقيمة 6.2 مليار دولار (22 مليار درهم) مع مجموعة البلاستيك النمساوية بورياليس.
وأضاف المكتب في حسابه على تويتر أن الشراكة تهدف إلى توسعة مجمع “بروج” في الرويس ليصبح بذلك أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.
وذكر أنه بعد إتمام أشغال إنشاء بروج 4، سيصبح المجمع في الرويس جاهزا لتوفير المواد الأولية لمنطقة “تعزيز للصناعات الكيماوية”.
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