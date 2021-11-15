البورصة تتراجع 1.43% ختام التعاملات والسبعيني يفقد 3.23%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع حاد، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.43%، ليتداول عند مستوى 11496 نقطة. وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.38%، وأغلق عند مستوى 52.74 جنيه. وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.23% و 2.57% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 1.022.541 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 41.621 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل ارتفاع 18 بينما لم تتغير أسعار 58 شركة. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 68.796 مليون جنيه، منها 66.240 مليون جنيه للمؤسسات، و2.555 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 48.508 مليون جنيه، منها 27.597 مليون جنيه للأفراد، و20.910 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 20.288 مليون جنيه، منها 11.571 مليون جنيه للمؤسسات، و8.716 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية – راميدا 2.18 2.3 5.5 الحديد والصلب المصرية 2.1 2.2 4.76 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.69 0.71 2.90 تعليم لخدمات الإدارة 4.4 4.51 2.5 النعيم القابضة للاستثمارات 0.25 0.254 1.60 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2 6.99 4.35 37.77 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 19.92 15.94 19.98 القاهرة للإسكان والتعمير 37.44 29.96 19.98 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديري- باندا” 10.83 8.67 19.94 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك 1.394 1.116 19.94

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