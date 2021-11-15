طلعت مصطفى وإيجنايت إيجيبت توقعان عقد إقامة مركز رياضي في مدينتي

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وقعت مجموعة طلعت مصطفى TMG، عقدا مع شركة “إيجنايت إيجيبت” ، المتخصصة في مجال التدريب البدني والرياضي، لافتتاح فرع جديد لها في أوبن آير مول – مدينتي .
ووفق بيان المجموعة، وقع العقد كلا من عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وحسين عبدالدايم ، المدير التنفيذي لشركة “إيجنايت”، ومن المقرر افتتاح أحدث فروع “Ignite” بداية من عام 2022 بمساحة تبلغ حوالي 2500 متر مربع.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يهدف إلى إضافة خدمة جديدة إلى أوبن آير مول، حيث يضم فرع إيجنايت الجديد صالة ألعاب رياضية متكاملة تقدم تدريبات لياقة بدنية وبرامج إعادة تأهيل للإصابات، وغيرها من الخدمات البدنية والصحية.
وتم تشغيل أوبن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت، والآخر مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية، وتخطط إدارة أوبن آير مول لافتتاح المبنى الثالث والرابع قريبًا قبل نهاية العام الحالي.
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