مصر والسعودية تبحثان الربط الإلكتروني لتقنين سفر العمالة والقضاء على العقود الوهمية

دوت الخليج – التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، أحمد بن سلمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة للقضاء على عقود العمل الوهمية.

حضر اللقاء: السفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى مصر، وفيصل العتيبي، الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، وبندر السجان مدير عام معهد الإدارة العامة بالسعودية، وهاشم المكرمي، مدير عام التخطيط والجودة بالمعهد.

وأشار سعفان إلى أهمية تفعيل ملف الربط الإلكتروني بين الوزارتين؛ لمعرفة متطلبات سوق العمل في المملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتي ترغب في العمل بها.

وشدد على أن الربط الإلكتروني يسهم في تقنين أوضاع السفر للعمالة؛ بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأكد وزير القوي العاملة أهمية التنسيق بين الجانبين حتى يتم اختيار العامل الكفء ذي الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب في السفر ولا تملك الخبرات اللازمة.

وشدد على أنه لن يتم إلحاق أي عامل مصري للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته في العمل.

وناقش اللقاء آليات تنظيم العمالة الموسمية في موسم الحج، وأكد سعفان أنه سيتم وضع تصور لتنظيم عملية تشغيل العمالة الموسمية في موسم الحج للحفاظ على حقوق العمال من ناحية، وحجاج بيت الله من ناحية أخرى.

من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي إن ولى عهد المملكة شدد على أن تكون سوق العمل السعودي من أفضل أسواق العمل عالميا، وخاصة في مجموعة G20.

وأضاف أن المملكة أطلقت استراتيجية سوق العمل السعودية اعتمدت من المجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن 25 مبادرة لها 4 مؤشرات أداء رئيسية، و 11 مؤشر أداء فرعي، ومن المتوقع الانتهاء من جميع مؤشراتها قبل نهاية عام 2025 ليصبح من خلالها سوق العمل السعودية من أفضل أسواق العمل جذبا للشباب السعودي والكفاءات الأجنبية على حد سواء.

وأشار الوزير السعودي إلى أن مبادرة الفحص المهني من أهم المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تحسين نوعية وكفاءة العمالة داخل المملكة سواء السعودية أو الأجنبية، ودورها المهم في الموازنة بين حجم الأعمال والأجور عن كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتى يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام.