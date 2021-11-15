اتحاد التأمين يعقد ورشة عمل عن معايير إعداد التقارير المالية

إسلام فضل – عقد الاتحاد المصرى للتأمين ورشة عمل تحت عنوان “تبني وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة المصري رقم 47، والخاص بالأدوات المالية في قطاع التأمين”.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن ورشة العمل تقام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المحاسبون المتحدون وتحت رعاية شركة Nexia international Advanced Financial Solutions.

وأكد الزهيرى، في بيان اليوم الإثنين، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور الاتحاد للعمل على تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية، وبما يتواكب مع المستويات السائدة في شركات التأمين العالمية.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي فى إطار اهتمام الاتحاد المصري للتأمين بجميع جوانب الصناعة الفنية والمالية والإدارية.

وقال هيثم تركي، الرئيس التنفيذي والشريك الإدارى في شركة Nexia International إنه ورشة العمل شهدت التعرف على كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 المعيار المحاسبي المصري رقم 47 الأدوات المالية على قطاع التأمين.

وأكد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها على سوق التأمين المصرية، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من نهاية عام 2021.

وأشار إلى أن ورشة العمل ناقشت تصنيف وقياس الأدوات المالية؛ وكذا مفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى متطلبات العرض والافصاح عن الأدوات المالية.