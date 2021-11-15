مال وأعمال

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

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سي إن بي سي – هبطت الليرة التركية حوالي 0.8% اليوم إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، وذلك مع تزايد تضرر العملة من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي المصري التركي هذا الأسبوع.

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وخسرت الليرة أكثر من 25% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب اردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي المصري.

ومتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي إلى 15%هذا الأسبوع، حتى مع بقاء التضخم قرب 20%.

وتفاقم هبوط الليرة مؤخرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، كانت قد تأثرت الليرة التركية بشكل إيجابي من المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والتركي والتي جرت على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما في بداية الشهر الجاري، حيث ارتفعت في وقت سابق بنسبة 1% مقابل الدولار لتشهد بذلك أقوى ارتفاع في نحو أسبوعين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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