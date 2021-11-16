أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من زيادة العرض وضعف الطلب

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سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 80.92 دولار للبرميل.
وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.3% إلى 79.71 دولار للبرميل.
وانخفض كلا العقدين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لتهدئة الأسعار.
من ناحية أخرى، يناقش البيت الأبيض كيفية معالجة ارتفاع التضخم، حيث دعا بعض المسؤولين إلى استغلال الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية”.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع تحوم أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى لها في سبع سنوات.
وفي غضون ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
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