الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

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سي إن بي سي – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالبيت الأبيض.
وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما وسط انقسام في الكونغرس الأمريكي.
وفي وقت سابق من الشهر، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع القانون الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس.
يذكر أن الخطة الاستثمارية الضخمة تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وقد طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.
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