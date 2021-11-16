الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

سي إن بي سي – أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجعات طفيفة يوم الإثنين، حيث انعكست عليها ارتفاعات عائدات سندات الخزانة، وانتظار المستثمرين التقارير الفصلية من كبرى شركات التجزئة في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.86 نقطة أو 0.04% إلى 36087.45.

ولم يتغير مؤشر S&P 500 منهيًا الجلسة عند 4682.80.

وخسر مؤشر ناسداك المتخصص بالتكنولوجيا 0.04% ، منخفضًا إلى 15853.85 مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وتجاوز عائد 10 سنوات 1.6% وعائد 30 عامًا فوق 2%.

وتميل الأسهم التقنية إلى الانخفاض مع ارتفاع العائدات.

على نحو متصل، انعكس الارتفاع في عوائد الخزانة على شركة Tesla، التي انخفضت أسهمها بنسبة 1.9% واستمرت في انخفاضها عن الأسبوع الماضي، عندما باع الرئيس التنفيذي ماسك ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم Tesla.

وأنهت تسلا الأسبوع منخفضة 15.4% مسجلة أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020.