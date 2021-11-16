مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

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سي إن بي سي – أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجعات طفيفة يوم الإثنين، حيث انعكست عليها ارتفاعات عائدات سندات الخزانة، وانتظار المستثمرين التقارير الفصلية من كبرى شركات التجزئة في وقت لاحق من الأسبوع.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.86 نقطة أو 0.04% إلى 36087.45.

ولم يتغير مؤشر S&P 500 منهيًا الجلسة عند 4682.80.

وخسر مؤشر ناسداك المتخصص بالتكنولوجيا 0.04% ، منخفضًا إلى 15853.85 مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وتجاوز عائد 10 سنوات 1.6% وعائد 30 عامًا فوق 2%.

وتميل الأسهم التقنية إلى الانخفاض مع ارتفاع العائدات.

على نحو متصل، انعكس الارتفاع في عوائد الخزانة على شركة Tesla، التي انخفضت أسهمها بنسبة 1.9% واستمرت في انخفاضها عن الأسبوع الماضي، عندما باع الرئيس التنفيذي ماسك ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم Tesla.

وأنهت تسلا الأسبوع منخفضة 15.4% مسجلة أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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