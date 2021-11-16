مال وأعمال

أسعار النفط تعاود الصعود بدعم تراجع المخزونات الأمريكية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض المخزونات، رغم أن التفاؤل كان محدودا بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أوروبا.

predco_adv_2021

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 61 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 82.66 دولار للبرميل الساعة 0421 بتوقيت جرينتش.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 54 سنتا، أو 0.67 بالمئة، إلى 81.42 دولار.

وقال توني نونان كبير مديري المخاطر لدى ميتسوبيشي كورب “لدينا مستويات منخفضة للغاية من المخزونات، وإذا جاء الشتاء شديد البرودة واستمر تباطؤ أوبك في زيادة الإمدادات، فقد يرفع هذا أسعار النفط”.

غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار أيضا.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى مركز جائحة كوفيد-19، مما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام، في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر تفش نتيجة السلالة دلتا.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 .

وجاءت المخاوف من انخفاض الطلب وسط توقعات بزيادة المعروض.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي حفارات للنفط والغاز الطبيعي لثالث أسبوع على التوالي، متشجعة بزيادة قدرها 65 بالمئة في أسعار الخام الأمريكي منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في ديسمبر إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 8.68 مليون برميل يوميا، بحسب ريستاد إنريجي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تعاود الصعود بدعم تراجع المخزونات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا