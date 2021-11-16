عملة بيتكوين المشفرة تهوى بأكثر من 4% إلى 60 ألف دولار

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العربية نت _ انخفض سعر بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من أربعة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.
وهبط سعر بيتكوين إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر بأكثر من 11%.
وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5%، إلى 4355.4 دولار.
ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.
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