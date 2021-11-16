البورصة المصرية تتراجع على وقع إلغاء العمليات وسط غياب أثر المحفزات

رنا ممدوح _ رأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، هي عبارة عن إجراءات تيسيرية للمستثمرين بالبورصة المصرية وإصلاحات ضريبية كانت مطلوبة، ولكنها غير كافية لتقود مسار السوق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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