مال وأعمال

البورصة المصرية تتراجع على وقع إلغاء العمليات وسط غياب أثر المحفزات

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رنا ممدوح _ رأى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال أن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، هي عبارة عن إجراءات تيسيرية للمستثمرين بالبورصة المصرية وإصلاحات ضريبية كانت مطلوبة، ولكنها غير كافية لتقود مسار السوق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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