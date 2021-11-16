هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح عقود مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه لثاني مراحل سكن الموظفين

بكر بهجت _ تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار أوامر إسناد أعمال مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه في المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان المخصصة للموظفين في مدينتي بدر وحدائق العاصمة، وفق مصادر بالهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة في انتظار اعتماد الوزير لطرح تلك الأعمال على الشركات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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