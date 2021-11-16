مال وأعمال

هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح عقود مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه لثاني مراحل سكن الموظفين

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بكر بهجت _ تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار أوامر إسناد أعمال مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه في المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان المخصصة للموظفين في مدينتي بدر وحدائق العاصمة، وفق مصادر بالهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة في انتظار اعتماد الوزير لطرح تلك الأعمال على الشركات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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