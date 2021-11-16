راميدا تسجل 26.7% نموا بالإيرادات وتحقق أرباحا بقيمة 107.1 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة أول تسعة أشهر من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 852.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 26.7% بفضل المردود الإيجابي لتنفيذ استراتيجية تحسين محفظة منتجات الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة.

وذكرت الشركة في بيانها المرسل للبورصة اليوم، أن من ضمن أسباب ذلك النمو هو ارتفاع مبيعات منتجات الشركة الدوائية المضادة للفيروسات المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا ونمو مبيعات أدوية المضادات الحيوية خلال نفس الفترة.

ووفقا للبيان، يأتي نمو الإيرادات على الرغم من تراجع حجم المبيعات ( باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) بمعدل سنوي 3.6% إلى 40.6 مليون وحدة خلال أول تسعة أِهر من عام 2021، نتيجة انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 23.5% خلال نفس الفترة، وهو ما يتماشي مع الاستراتيجية التي تطبقها راميدا الهادفة إلى تنمية إجمالي الربحية عبر تخفيض المشاركة في المناقصات المطروحة.

وارتفعت مبيعات التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 40.2% لتسجل 24.3 مليون وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2021.

وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 22.8% ليبلغ 389.4 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، بينما انخفض هامش الربح الإجمالي بواقع 1.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج مضادات الفيروسات المرتبطة بعلاج كورونا خلال نفس الفترة، وكذلك ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة في إنتاج المضادات الحيوية التي شهدت تعافي معدلات الطلب عليها خلال الفترة.

وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 216.2 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، وهو نمو سنوي بنسبة 16.7%، بينما انخفض هامش الأرباح التشغيلية المعدلة بواقع 2.2 نقطة مئوية ليسجل 25.4%، بسبب تراجع هامش إجمالي الربح، وذلك على الرغم من انخفاض نسبة المصروفات العمومية والإداريةإلى الإيرادات خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 56.4% ليبلغ 107.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.4 نقطة مئوية ليسجل 12.6% خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا عن اعتزازة بالإنجازات المالية والتشغيلية القوية التي تحرزها الشركة ربعا تلو الأخر، في ضوء المردود الإيجابي لعمليات الإطلاق الناجحة لمجموعة المنتجات الدوائية الجديدة، مما أثمر عن ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 27% خلال أول تسعة أشهر من عام 2021.

وتابع مرسى أن الشركة حقق نموا سنويا لإيرادات المبيعات المحلية بمعدل 37% على مدار 12 شهرا الأخيرة متجاوزة متوسط نمو إيرادات ذلك القطاع بالسوق البالغ 7% لتصبح راميدا بذلك في طليعة أسرع شركات الأدوية نموا بالسوق من حيث إيرادات المبيعات المحلية بحسب تقرير رصد أسواق الدواء الصادر عن موسسة IQVIA الدولية للمعلومات الدوائية.

وأوضح مرسى أن نمو الإيرادات يعكس ارتفاع إيرادات جميع قطاعات الشركة حيث ارتفعت إيرادات قطاعي المبيعات المحلية والتصنيع لأطراف أخرى بشكل قوي خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، في حين تضاعفت إيرادات قطاع التصدير خلال نفس الفترة.

ولفت مرسى أن الشركة نجحت في تقليص مساهمة قطاع المناقصات في إجمالي إيرادات الشركة بما يتماشي مع الاستراستيجية التي تتبانها في هذا الصدد ونتج عن ذلك تحقيق القطاع نموا للإيرادات بمعدل سنوي 3% فقط خلال أول تسعة أشهر من عام 2021.

وأشاد مرسى بنجاح الشركة في تحقيق أعلى نمو للإيرادات يتجاوز معدلات النمو المسجلة على مستوى السوق بوجه عام بما يشمل إيرادات قطاع المناقصات بواقع 11 نقطة مئوية ليسجل 29% وفق تقرير مؤسسة IQVIA الدولية للمعلومات الدوئاية، لتصبح بذلك شركة راميدا ضمن قائمة أسرع خمس شركات أدوية نموا بالسوق المصري تفوقا على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصري.

وأضاف مرسى أن الشركة نجحت منذ بداية العام في إطلاق والاستحواذ على خمسة منتجات دوائية جديدة وتتطلع إلى إطلاق أربعة منتجات جديدة أخرى بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية النمو المعلنة التي تتبناها الشركة.

وقال إن راميدا تسعي إلى التوسع في محفظتها من المكملات الغذائية، حيث من المنتظر أن تقوم بإطلاق ثلاثة منتجات دوائية تندرج تحت هذه الشريحة الدوائية التي تتميز بمقومات النمو الجذابة.

وذكر أن مؤسسة IQVIA الدولية للمعلومات الدوائية، أن إجمالي مبيعات هذه الشريحة في سوق الأدوية المصري قد شهد معدل نمو سنوي مركب لأربعة أعوام 21% ليسجل 10.8 مليار جنيه خلال عام 2020.

وأضاف أنه في ظل انتشار فيروس كورونا بسلالاته وتحولاته المختلفة، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة معدل استهلاك المنتجات الدوائية المتعلقة بالعناية الصحية وزيادة المناعة لدى الفئة الأكثر وعيا من المستهلكين.

وتتوقع راميدا أن تساهم منتجات الشركة من المكملات الغذائية في تحقيق عائدات قوية على المديين القصير والبعيد، وهو ماانعكس في النجاح الكبير الذب حققه منتج المكملات الغذائية أومنيفورا الذي احتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة المنتجات الأكثر مبيعا بعد عام واحد من إطلاقه.