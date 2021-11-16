مال وأعمال

خطة جديدة لتوسيع تنفيذ وإدارة وملكية القطاع الخاص لمشروعات الدولة

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دوت الخليج _ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أول أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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