منصة Kiwe تغلق جولة التمويل ماقبل الأولى بقيادة شركات dfin وهيرميس ومراكز

رنا ممدوح _ أعلنت منصة كيوي Kiwe، عن إغلاق جولة التمويل ماقبل الأولى بقيادة شركة التمويل الرقمي القابضة للاستثمارات المالية dfin بمشاركة من المجموعة المالية هيرميس وشركة مراكز للتنمية ومجموعة مرموقة من المستثمرين.

وأفادت المنصة في بيان لها، أنها تستهدف من خلال هذا التحالف الاستراتيجي من المستثمرين إلى دفع نمو كيوي من خلال الاستفادة من محفظة الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا الخاصة بشركة ديفين القابضة، واستخدام شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس كطريقة دفع رئيسية ونشرها عبر مشاريع شركة مراكز التجارية والسكنية المختلفة.

وبحسب البيان، تعد هذه الشراكة خطوة رئيسية لشركة كيوي الناشئة سريعة النمو.

وتعتقد كيوي أن هذه الشراكة مناسبة تماما لمساعدة رويتها ورسالتها نحو مستقبل المدفوعات الإلكترونية في مصر والمنطقة.

وذكرت أن رؤيتها تتمثل في أن تصبح كلمة كيوي مرادفا قابلا للاستخدام كبديل للمدفوعات الإلكترونية.

وأضافت أن مهمتها هي إنشاء نظام غير نقدي من خلال شبكة تجار متكاملة توفر لعملائها تجربة دفع أكثر أمانا وبساطة ومتعة.