الليرة التركية تواصل السقوط الحر.. وتهوى إلى 10.14 مقابل الدولار

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– تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8 بالمئة اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.14 مقابل الدولار، متأثرة بتوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي المصري هذا الأسبوع.
وتراجعت الليرة التركية 27% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة إلى 15 بالمئة من 16 بالمئة هذا الأسبوع، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجرته ، رغم أن التضخم لا يزال بالقرب من 20 بالمئة.
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