وزيرة التجارة: المنتجات المصرية تمتلك فرصا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل اقبال المستهلك الإفريقي عليها لجودتها وسعرها التنافسي.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع التكتلات الافريقية مثل الكوميسا و الاتفاقية القارية AF CFTA تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصري للتواجد في هذه الأسواق .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة داخل الجناح المصري المشارك بمعرض التجارة البينية الإفريقية، والمقام بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 15الى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة 24 دولة إفريقية.

وقد رافق الوزيرة خلال الجولة السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، ومحمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى إليكتريك، إلى جانب المستشار تجاري راجى عدلي رئيس المكتب التجارى المصري بجنوب إفريقيا .

وقالت الوزيرة، إن هذا المعرض مقام على مساحة 882 متر مربع ويقع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسم متنوع ويتضمن 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية وأهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطبية والملابس الجاهزة والأسمدة والجلود والسيارات ووسائل النقل والخدمات المصرفية.

ولفتت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشارك أيضاً في المعرض من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، إلى جانب فعالة من شركات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للصناعات الطبية والمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية .

وقد استمعت جامع خلال جولتها الى تعليقات الشركات المشاركة بالمعرض ، والتى اشادت بحسن التنظيم من قبل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهو ما ساهم فى ظهور الجناح المصري بطريقة تليق باسم ومكانة مصر فى محيطها الاقليمى، مؤكدين أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض والتوسع فى اقامتها خاصة وأن المنتج المصري يلقى قبول كبير فى عدد كبير من الدول الإفريقية .