البورصة تتراجع 0.18% في التعاملات الصباحية والسبعيني يفقد 0.8%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، ليتداول عند مستوى 11476 نقطة.

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وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 52.99 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.8% و 0.76% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 131.973 مليون جنيه على 146 شركة من خلال 4.635 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 22 شركة مقابل ارتفاع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 115 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 44.872 مليون جنيه، منها 44.757 مليون جنيه للمؤسسات، و114.999 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 40.991 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 52.434 مليون جنيه، مقابل 11.443 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.881 مليون جنيه، منها 2.702 مليون جنيه للأفراد، و1.178 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير % العربية للخزف- سيراميكا ريماس 3.01 3.18 5.65 الحديد والصلب المصرية 2.2 2.31 5 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 11 11.37 3.36 تعليم لخدمات الإدارة 4.51 4.59 1.77 العربية للصناعات الهندسية 2.45 2.49 1.63

الأسهم الأكثر انخفاضا