إم.إم جروب تسجل 8.1% نموا بالإيرادات المجمعة وتحقق 328 مليون جنيه أرباحا في 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 7.1 مليار جنيه، محققة ارتفاع بلغ نحو 8.1% مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغت إيرادات الشركة المستقلة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، 5.9 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، محققه ارتفاع بلغ نحو 5.4% مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ مجمل أرباح إم.إم جروب المجمعة 770 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بارتفاع بلغ نحو 9.7% مقابل 701 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ مجمل أرباح الشركة المستقلة 646 مليوت جنيه في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بارتفاع بلغ نحو 4.9% مقابل 615 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ هامش مجمل أرباح الشركة المجمعة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي نسبة 10.88% مقارنة بنسبة 10.71% خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ هامش مجمل أرباح الشركة المستقلة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نسبة 11.57% مقابل 11.92% خلال نفس الفترة من عام 2020

وبلغت أرباح إم.إم جروب المجمعة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 495 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بارتفاع قدره 14.5% مقابل 432 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

وسجلت أرباح الشركة المستقلة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 426 مليون جنيه خلال نفس الفترة بارتفاع 8.3% مقابل 393 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وواصل هامش أرباح الشركة المجمعة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب أرتفاعه في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي وحقق نسبة 7% مقابل 6.6% خلال نفس الفترة من عام 2020.

وحقق هامش أرباح الشركة المستقلة قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب ارتفاعه في الفترة يناير – سبتمبر 2021 وحقق نسبة 7.6% مقابل 7.4% خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 328 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري بارتفاع نحو 10.7% مقابل 297 ملوين جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وسجل صافي أرباح إم.إم جروب المستقلة 306 مليون جنيه خلال نفس الفترة بارتفاع بلغ نحو 6.5% مقابل 287 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.